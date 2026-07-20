مردم ولایتمدار قرچک در ۱۴۱ اجتماع شبانه خود، با حضور گسترده در میادین شهر، ضمن گرامید یاد و خونخواهی رهبر شهید انقلاب، بر تداوم مسیر مقاومت و حمایت مقتدرانه از نظام اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج تجمعات مردمی در شهرستان قرچک در شب ۱۴۱ به اوج رسید. اقشار مختلف مردم این شهرستان با حضور در قرار شبانه، همبستگی خود را با اهداف انقلاب اسلامی ابراز داشته و بر ضرورت حفظ وحدت و بصیرت در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید ورزیدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع حماسی، شهادت رهبر انقلاب را نقطه آغازی برای تجدید میثاق با ولایت عنوان کرده و شعار‌های آنها، محوریت مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی بود. حاضرین در این مراسم با ابراز وفاداری به رهنمود‌های رهبری، بر این باورند که اتحاد میان مردم و حاکمیت، بزرگ‌ترین سد در برابر هرگونه تفرقه و ناامیدی است.