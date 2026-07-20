

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، غلامعلی فخاری اشرفی گفت: اعزام ۱۹ نفر نیروی امدادی و درمانی به کشور عراق متشکل از ۱۲ نفر نجاتگر رسمی، ۳ نفر نجاتگر داوطلب، ۲ نفر پرستار داوطلب و یک نفر کارشناس بیهوشی داوطلب؛ به استعداد ۸ دستگاه ناوگان ترابری امدادی، درمانی و پشتیبانی شامل یک دستگاه تریلی اسکانیا کانتینر، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳ دستگاه آمبولانس، ۱ دستگاه خودرو کمکدار و ۲ دستگاه کامیونت تنها بخشی از تمهیدات هلال احمر مازندران جهت مشارکت فعال در عملیات اربعین سال ۱۴۰۵ است.



وی با اعلام اعزام یک تیم درمانی ۵۵ نفره؛ متشکل از ۱ نفر پزشک عمومی، ۶ نفر پزشک متخصص، ۱۷ نفر پرستار، ۷ نفر تکنسین دارویی، ۲ نفر مترجم، ۶ نفر مسئول پذیرش، یک نفر مسئول روابط عمومی، یک نفر مسئول تدارکات، یک نفر مسئول تاسیسات، ۴ نفر مسئول انتظامات و ۳ نفر نیروی خدماتی به کشور عراق و استقرار در هتل الیسر واقع در کربلا گفت: همه عوامل اعزامی جمعیت هلال احمر مازندران همانند سال‌های قبل با نهایت خلوص و دلدادگی به حضرت ابا عبدالحسین (ع) آماده ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائرین اربعین حسینی می‌باشند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران ادامه داد: تجهیزات کامل درمانی یک درمانگاه سطح ۳ نیز با تیم درمانی اعزام می‌شود.