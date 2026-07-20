دبیر ستاد اربعین حسینی در فارس گفت : در آستانه اربعین حسینی، تاکنون ۵۳ هزار نفر با مراجعه به سامانه سماح حج و زیارت ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، علوی گفت : در آستانه همایش بین المللی اربعین تا کنون ۵۳ هزار نفر با مراجعه به سامانه سماح حج و زیارت آماده حضور در جمع دوست داران اباعبدالله شده‌اند.

رئیس ستاد اربعین استان فارس گفت: زائران می‌توانند ارز ۲۰۰ هزار دیناری عراقی را با ثبت نام در شعب بانک‌ها از طریق برنامه بله بانک انتخابی خود، دریافت کنند.

علوی افزود : این زائران می‌توانند ارز ۲۰۰ هزار دیناری عراقی را با ثبت نام در شعب بانک‌ها از طریق برنامه بله بانک انتخابی خود، دریافت کنند.

به گفته سعید سمیعی مسئول خزانه بانک ملی استان فارس بانک‌های ملی، ملت، گردشگری، پست بانک، بانک سپه و قرض الحسنه مه و شعب آنها ارز اربعین را توزیع می‌کنند.

رئیس پلیس گذرنامه فراجا هم از مشتاقان زیارت آقااباعبدالله الحسین (ع) خواست گذرنامه خود را به صورت غیرحضوری از طریق سامانه پلیس من یا سخا ثبت کنند.

سردار امید نودهی گفت: هزینه گذرنامه زیارتی که ویژه سفر به عراق در تمامی ایام سال است یک دهم گذرنامه بین الملل است.