ایران از آذربایجان غربی تا سواحل خلیج فارس، یک سرزمین و یک پیکر واحد است

از شمال تا جنوب ،ایران یکپارچه و متحد

از شمال تا جنوب ،ایران یکپارچه و متحد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،در روز‌هایی که بخش‌هایی از جنوب کشور هدف حملات دشمن قرار گرفته است، مردم این مناطق با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، اعلام کردند جنوب ایران قلب تپنده کشور و بخشی جدایی‌ناپذیر از ایران عزیز است.

یکی از شهروندان گفت: ما شمال و جنوب ایران نداریم؛ از آذربایجان غربی تا بندرعباس، همه ایران است و مردم این سرزمین در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وی افزود: مردم جنوب در سال‌های گذشته و در حوادث مختلف نشان داده‌اند که همواره در کنار انقلاب، مردم و کشورشان ایستاده‌اند و امروز نیز از دشمن هراسی ندارند.

شهروندی دیگر گفت : برای غیرت و ناموسمان ایستاده‌ایم و تا آخر پای ایران هستیم.

مردم جنوب همچنین با اشاره به پیوند عمیق میان مردم سراسر کشور، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران، گفتند: همدلی و وفاداری مردم، پیوندی ناگسستنی است و ایران یکپارچه در برابر دشمن ایستاده است.