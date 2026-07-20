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معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران در اطلاعیهای بر ضرورت تکمیل فرآیند پیشثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در اطلاعیهای بر ضرورت تکمیل فرآیند پیشثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی تاکید کرد.
در این اطلاعیه آمده است: ضمن سپاس و قدردانی از حمایتها و همراهی بیدریغ والدینی که با اقدام بهموقع در فرآیند پیشثبتنام، ما را در مسیر برنامهریزی دقیق آموزشی یاری نمودهاند، بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به گذشت بخشی از مهلت مقرر و پیشرفت فرآیند ثبتنام در سطح استان، از خانوادههایی که هنوز نسبت به تکمیل مراحل پیشثبتنام فرزند خود اقدام نکردهاند، درخواست میشود با رویکردی سریعتر نسبت به این امر اقدام فرمایند.
لازم به ذکر است که دقت و سرعت در برنامهریزیهای کلان آموزشی و اجرایی برای آغاز سال تحصیلی جدید، مستقیماً به تکمیل آمار و ارقام در این مرحله وابسته است. فرآیندهای حیاتی زیر نیازمند لیست نهایی و دقیق دانشآموزان در اسرع وقت میباشند:
🔹 کلاسبندی اصولی: تعیین ظرفیتها و چیدمان دقیق کلاسها بر اساس آمار واقعی.
🔹 تأمین تجهیزات آموزشی: ثبت و سفارش بهموقع کتب درسی در سامانه مرکزی جهت جلوگیری از کمبود منابع.
🔹 هماهنگیهای اجرایی: سازماندهی ساختارهای مدرسه برای آغاز سال تحصیلی بدون نقص و دغدغه.
تأخیر در انجام این فرآیند میتواند موجب اختلال در برنامهریزیهای دقیق برای ورود منظم فرزندان عزیز به چرخه آموزش گردد؛ لذا خواهشمندیم جهت تضمین آغاز سال تحصیلی منظم و باکیفیت برای تمامی دانشآموزان، در اولین فرصت نسبت به نهایی کردن مراحل پیشثبتنام اقدام نمایید.