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علی کرد نماینده حوزه انتخابیه خاش در مجلس شورای اسلامی درپی شهادت امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی طالب (ع) شهر میرجاوه پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، متن پیام تسلیت به شرح ذیل است:
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
حمله تروریستی و بزدلانه مزدوران جنایتکار و متجاوز که منجر به شهادت مولانا محمد انور ریگی امام جمعه مسجد علی بن ابی طالب (ع) شهر میرجاوه گردید، اقدامی بسیار ناجوانمردانه بود و موجب تالم و تأثر فراوان اینجانب گردید.
عناصر خود فروخته و مزدوران داخلی و خارجی بدانند که با این اقدامات وحشیانه و کوردلانه در اراده مردم استوار، مرزدار و قدرشناس استان که با ایمان راسخ و توکل بر خداوند منان در راه آرمانهای بلند اسلام و انقلاب قدم بر میدارند، هرگز خللی ایجاد نخواهد شد و برعکس باعث تقویت و تثبیت روحیه انقلابی مردم عزیز ما خواهد شد. ملتی که شهادت را سعادت بداند هرگز شکست نخواهد خورد و از پای نخواهد ایستاد؛ لذا اینجانب ضمن محکومیت شدید این اقدام ناجوانمردانه، برای این شهید والامقام علو درجات را از خداوند منان مسئلت مینمایم و شهادت سرافرازانه ایشان را خدمت علمای کرام، امامان جمعه و جماعات، مدرسین و طلاب حوزههای علمیه و عموم مردم شریف استان تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
همچنین از مردم صبور و همیشه در صحنه استان سیستان و بلوچستان درخواست دارم ضمن حفظ هوشیاری، کما فی السابق در راستای حفظ وحدت هر چه بیشتر اقوام و مذاهب قدم برداشته و مشت محکمی بر دهان بدخواهان بزنند.
در پایان از شورای تامین استان، نیروهای امنیتی، نظامی، قضایی، انتظامی، سیاسی، طرح طوایف، علما، متنفذین و سران طوایف درخواست دارم جهت شناسایی و دستگیری و مجازات عاملان این حادثه ناجوانمردانه اقدام لازم و موثر را صورت دهند.