به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، متن پیام تسلیت به شرح ذیل است:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

حمله تروریستی و بزدلانه مزدوران جنایتکار و متجاوز که منجر به شهادت مولانا محمد انور ریگی امام جمعه مسجد علی بن ابی طالب (ع) شهر میرجاوه گردید، اقدامی بسیار ناجوانمردانه بود و موجب تالم و تأثر فراوان اینجانب گردید.

عناصر خود فروخته و مزدوران داخلی و خارجی بدانند که با این اقدامات وحشیانه و کوردلانه در اراده مردم استوار، مرزدار و قدرشناس استان که با ایمان راسخ و توکل بر خداوند منان در راه آرمان‌های بلند اسلام و انقلاب قدم بر می‌دارند، هرگز خللی ایجاد نخواهد شد و برعکس باعث تقویت و تثبیت روحیه انقلابی مردم عزیز ما خواهد شد. ملتی که شهادت را سعادت بداند هرگز شکست نخواهد خورد و از پای نخواهد ایستاد؛ لذا اینجانب ضمن محکومیت شدید این اقدام ناجوانمردانه، برای این شهید والامقام علو درجات را از خداوند منان مسئلت می‌نمایم و شهادت سرافرازانه ایشان را خدمت علمای کرام، امامان جمعه و جماعات، مدرسین و طلاب حوزه‌های علمیه و عموم مردم شریف استان تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.

همچنین از مردم صبور و همیشه در صحنه استان سیستان و بلوچستان درخواست دارم ضمن حفظ هوشیاری، کما فی السابق در راستای حفظ وحدت هر چه بیشتر اقوام و مذاهب قدم برداشته و مشت محکمی بر دهان بدخواهان بزنند.

در پایان از شورای تامین استان، نیرو‌های امنیتی، نظامی، قضایی، انتظامی، سیاسی، طرح طوایف، علما، متنفذین و سران طوایف درخواست دارم جهت شناسایی و دستگیری و مجازات عاملان این حادثه ناجوانمردانه اقدام لازم و موثر را صورت دهند.