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موقتی شدن جریان آب در زاینده رود، اراضی کشاورزی اصفهان را به کانونهای جدید نقطهای گردوغبار تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه آب ریشه اصلی مشکلات پدیده گردوغبار در استان است، خواستار حمایت جدی سازمان محیطزیست از طرحهای تأمین آب و احیای تالاب گاوخونی شد.
منصور شیشهفروش با اشاره به اینکه یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار کانون فرسایش بادی بحرانی در استان وجود دارد، گفت: در نیمه نخست سال، آلودگی هوای اصفهان به طور عمده ناشی از خیزش کانونهای گردوغبار است و کانونهای جدید نیز به دلیل نبود جریان آب در رودخانه زایندهرود در ۱۱ ماه گذشته ایجاد شده است.
وی افزود: اکنون که به صورت موقت آب برای کشاورزی جاری شده، بسیاری از اراضی حاصلخیز کشت نشده و به کانونهای نقطهای تولید گردوغبار تبدیل شدهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: علاوه بر کانونهای داخلی، کانونهای مشترک مرزی با استانهای قم، سمنان، خراسان جنوبی و یزد داریم که با وزش باد، گردوغبار آنها وارد اصفهان میشود.
شیشه فروش افزود: سال گذشته حدود ۶ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی برای طرحهای بیابانزدایی هزینه شد، اما این رقم با این حجم گسترده همخوانی ندارد و نیازمند حمایت ملی است.
وی گفت: خواسته ما حمایت محیطزیست کشور از طرحهای تأمین آب استان است، بهویژه احیای زایندهرود و تالاب گاوخونی که حداقل ۲۲ سال آب به آن نرسیده است. مطالعات نشان میدهد حداقل ۱۷۶ میلیون مترمکعب حقابه سالانه مورد نیاز است.