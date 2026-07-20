احمد رفیعی وردنجانی درباره پایداری ملت بزرگ ایران و مردم جنوب کشور همزمان با تهاجم و تجاوز دشمن آمریکایی به سواحل جنوبی شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد رفیعی وردنجانی درباره پایداری ملت بزرگ ایران و مردم جنوب کشور همزمان با تهاجم و تجاوز دشمن آمریکایی به سواحل جنوبی شعری سروده است.

جانم فدایِ خاکِ پاک و خَلقِ خوبش

جانم فدای هر طلوع و هر غروبش

خاکی که سرشار است از عطر خداوند

خَلقی که باشد یادِ ایزد در قلوبش

بیگانه را جا نیست در خاکی که یک عُمر

دادیم با جاروی مژگان رُفت و روبش

کی چاره‌ساز کارِ ما باشد در این خاک

خصمی که بیرون است از گفتن عیوبش

هر کس که چوبی لایِ چرخِ کارِ ما کرد

در آستین قطعاََ فرو کردیم چوبش

باید مداوم داد زد از عشقِ ایران

ثابت شده در طول دوران‌ها وجوبش

بلبل مداوم می‌سُراید شعر از این عشق

حک می‌کند این بیت‌ها را دارکوبش

جانِ تمامِ ما فدایِ خاکِ ایران

فرقی ندارد از شمالش تا جنوبش

سید مجیدا، هر که بر آن چپ نظر کرد

آن‌سان که می‌دانی و می‌باید بکوبش!