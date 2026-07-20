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مردم شهرستان بومهن در ۱۴۱ قرار شبانه خود، با تأکید بر تبعیت از رهنمودهای رهبری و صیانت از وحدت ملی، همبستگی و همدلی را کلید اقتدار ایران اسلامی در برابر توطئههای دشمنان عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این اجتماع با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، صیانت از وحدت، پرهیز از اختلاف و تقویت همدلی میان مردم و مسئولان را از مهمترین نیازهای امروز کشور برشمردند و تأکید کردند که ملت ایران با اتحاد، همبستگی و حضور آگاهانه در صحنه، توانسته است دشمنان را از دستیابی به اهداف خود ناامید کند.
شرکتکنندگان همچنین با قدردانی از ایستادگی و تلاش مردم استانهای جنوبی کشور، از جمله بندرعباس، بوشهر، چابهار و اهواز، این مناطق را نماد مقاومت، غیرت و استقامت ملت ایران دانستند و برای رزمندگان و مدافعان امنیت کشور در نقاط مختلف، آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.
مردم بومهن در پایان این اجتماع، حفظ وحدت و انسجام ملی را وظیفهای همگانی عنوان کرده و بر تداوم همدلی، حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی تأکید کردند.