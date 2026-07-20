پخش زنده
امروز: -
راهداران اشنویه پس از جدال با برفهای چندین متری در ارتفاعات صعبالعبور مرزی، موفق به بازگشایی ۹۶ کیلومتر از ایلراههای این منطقه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای اشنویه گفت: ۹۶ کیلومتر از ایلراههای مرزی کیلهشین، ناویهخان و نازدارهداغ این شهرستان برفروبی، تسطیح و ترمیم آبشستگی شد.
جلال پاسی اظهار کرد: این شهرستان در مجموع دارای ۶۵ کیلومتر ایل راه مرز و ۶۱ کیلومتر ایل راه منتهی به راههای مرزی است که با شروع فصل بهار برفروبی و پاکسازی آنها شروع و تا اواخر تیرماه تداوم دارد.
وی افزود: در این عملیات بازگشایی هفت نفر عوامل راهداری با استفاده از سه دستگاه خودرو سبک و سنگین شامل یک دستگاه لودر، یک دستگاه بلدزر و یک دستگاه خودرو سواری حضور داشتند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای اشنویه گفت: برفروبی در این مناطق کوهستانی با توجه به شیب زیاد با سختیهای زیادی همراه است و در برخی مسیرها ارتفاع برف به چندین متر میرسد و حتی راهداران در تعدادی از مسیرهای مجبور به ایجاد تونلهای برفی شده بودند.
پاسی افزود: پس از پایان برفروبی ایل راهای مرزی، در مرحله دوم راهداران در مسیر برگشت با استفاده از ادوات راهداری مسیر را برای تردد آسان تسطیح و ترمیم آبشستگیها را انجام میدهند.