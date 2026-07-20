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عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید در شرایطی که نرخ ارز کاهش مییابد و شرایط بازار به سمت رکود یا تثبیت سهمیه بندی و نرخ سوخت میرود، قیمت خودرو افزایش پیدا کند عنوان کرد: اجرای کامل قانون مصوب مجلس درباره واردات خودرو پیگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سیداحسان قاضیزاده هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش برخی خودروسازان برای ایجاد موانعی در مسیر آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استانها، گفت: قانون مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ که آیین نامههای اجرایی آن مراحل تطبیق را گذرانده و در کشور لازم الاجرا است، اختیارات در این حوزه را تعیین کرده است و کسی نمیتواند مانع اجرای آن شود. خودروسازانی که درصدد ممانعت از تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استانها هستند باید به دنبال ارتقای کیفیت محصولات خود باشند و آنها را رقابت پذیر کنند.
وی با اشاره به اظهارنظر یکی از کارشناسان حوزه اقتصادی که گفته بود چرا نمایندگان بر واردات خودرو اصرار دارند، یادآور شد: هم اکنون یکی از مطالبات جدی آحاد مردم، عرضه خودروهای باکیفیت در کشور است و اگر مجلس به این مهم ورود نمیکرد، انحصار بازار و قفل واردات خودرو به هیچ عنوان شکسته نمیشد بنابراین مصوبه واردات خودرو را از افتخارات مجلس میدانیم که البته پیگیر اجرای کامل قانون هستیم. قطعا از تولید داخل حمایت میکنیم، اما زمانی که به جای گرانفروشی در زمینه ارتقاء تولید و کاهش قیمت خودرو تلاش کند. نمایندگان مجلس به رغم اینکه مشکلاتی در وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، همچنین غول CKD کارها وجود داشت که به دنبال سهم عمدهای از تخصیص ارز برای تولید خودروهای بیکیفیت در کشور بودند و با تخصیص و تامین ارز برای واردات خودروهای CBU مقابله میکردند، واردات خودرو را به طور جدی پیگیری و تامین و تخصیص ارز لازم برای این بخش را در قوانین بودجههای سنواتی پیش بینی کردیم.
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا اجرای این مصوبه باید به تنظیم گری قیمت خودرو منتهی شود و نباید در شرایطی که نرخ ارز کاهش مییابد و شرایط بازار به سمت رکود یا تثبیت سهمیه بندی و نرخ سوخت میرود، قیمت خودروها روزانه افزایش پیدا کند. هم اکنون هیچ تناسبی بین اتفاقات و قواعد محاسباتی برای تعیین نرخ خودرو وجود ندارد مگر اینکه خودروسازان در تلاش باشند تا بازار خودرو را به عرصه سفته بازی و سوداگری برای کسب سود و منفعت بیشتر تبدیل کنند که تا یک سقفی دوام مییابد و اگر همچنان به این روند ادامه دهند و بازار را به گونهای کنترل کنند که هیچ خودرویی وارد نشود و با سایر آیتمهای اقتصادی تنها یک بازارسازی کنند قطعا از بعد وظیفه نظارتی که برعهده داریم به طور جدی به این حوزه ورود پیدا خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: متاسفانه شواهد حاکی از این است که بخشهای مرتبط با کنترل قیمت خودروها اعم از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این حوزه نقشی ندارند و شورای رقابت هم نقش اثرگذار خود در این حوزه را از دست داده است. اقدامی که جهت ساماندهی این عرصه میتوان انجام داد تقویت واردات خودرو است که کنترل بازار را به همراه داشته باشد تا خودروهای داخلی به هر قیمتی که خودروسازان اراده میکنند، عرضه نشود.