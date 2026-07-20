به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی نارنجی، از ممنوعیت کامل شنا و فعالیت‌های دریایی در دریای خزر در روز‌های دوشنبه ۲۹ تیر و سه شنبه ۳۰ تیرماه خبر داد و اعلام کرد طوفان‌های پیش رو با امواجی به ارتفاع حدود سه متر، خطرات جدی برای مسافران و فعالان دریایی به همراه دارد.



بر اساس این هشدار و با شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو از اوایل وقت امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه تا بعدازظهر سه‌شنبه ۳۰ تیرماه نواحی ساحلی و دور از ساحل استان شاهد وزش باد شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.



بیشینه سرعت وزش باد ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج قابل ملاحظه تا ۲.۹ متر اعلام شده است.



غرق شدن شنا گران، قایق‌های تفریحی و صیادی، شناور‌های صیادی کیلکا، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، اختلال در فعالیت شناور‌های بزرگ، احتمال پاره شدن تور‌های صیادی و صدمه به قفس‌های دریایی پرورش ماهی از جمله مخاطرات فعال شدن این سامانه اعلام شده است.



هواشناسی مازندران به مردم توصیه کرد در این مدت از شنا و هرگونه فعالیت‌های تفریحی دریایی و صیادی خودداری و ضمن مراقبت در فعالیت‌های تخلیه و بارگیری شناور ها، اقدامات پیشگیرانه را نیز در دستور کار داشته باشند.