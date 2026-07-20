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هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی نارنجی از مردم استان، صیادان و مسافران خواست امروز دوشنبه و فردا سه شنبه ۳۰ تیر از شنا و فعالیت دریایی خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی نارنجی، از ممنوعیت کامل شنا و فعالیتهای دریایی در دریای خزر در روزهای دوشنبه ۲۹ تیر و سه شنبه ۳۰ تیرماه خبر داد و اعلام کرد طوفانهای پیش رو با امواجی به ارتفاع حدود سه متر، خطرات جدی برای مسافران و فعالان دریایی به همراه دارد.
بر اساس این هشدار و با شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو از اوایل وقت امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه تا بعدازظهر سهشنبه ۳۰ تیرماه نواحی ساحلی و دور از ساحل استان شاهد وزش باد شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.
بیشینه سرعت وزش باد ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج قابل ملاحظه تا ۲.۹ متر اعلام شده است.
غرق شدن شنا گران، قایقهای تفریحی و صیادی، شناورهای صیادی کیلکا، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، اختلال در فعالیت شناورهای بزرگ، احتمال پاره شدن تورهای صیادی و صدمه به قفسهای دریایی پرورش ماهی از جمله مخاطرات فعال شدن این سامانه اعلام شده است.
هواشناسی مازندران به مردم توصیه کرد در این مدت از شنا و هرگونه فعالیتهای تفریحی دریایی و صیادی خودداری و ضمن مراقبت در فعالیتهای تخلیه و بارگیری شناور ها، اقدامات پیشگیرانه را نیز در دستور کار داشته باشند.