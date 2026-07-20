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مردم شهرستان ری در ۱۴۱ قرار شبانه خود با حضور گسترده در میدان شهر ری، با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، پیام قاطعی را به دشمنان ارسال کرده و بر تداوم پیروزیهای جبهه مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع مردمی شب گذشته در میدان شهر ری، صحنه نمایش وحدت و همبستگی اقشار مختلف مردم بود. شرکتکنندگان در این اجتماع با تأکید بر اینکه انسجام ملی، بزرگترین ضربه به توطئههای دشمن است، اظهار داشتند که جبهه مقاومت درسهای فراموشنشدهای برای متجاوزان دارد.
حاضران در این مراسم با اشاره به تحولات اخیر، رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب را نمونههای زندهای از ایستادگی در برابر تهدیدات عنوان کرده و تأکید کردند که این مسیر، تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.