به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: پس از حمله دشمن به آب شیرین کن بونجی شهرستان جاسک، بلافاصله آواربرداری، ارزیابی خسارت و بازسازی تاسیسات آغاز شد و با همکاری شبانه روزی و جهادی، این آب شیرین کن به مدار تولید بازگشت.

عبدالحمید حمزه پور افزود: در حمله دشمن به این آب شیرین کن تاسیسات برق و الکتریکی، ترانس، لوله‌های انتقال، ساختمان تاسیسات و دستگاه پمپاژ آب خسارت دید.

وی گفت: برای راه اندازی موقت این آب شیرین کن ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: برای بازسازی کامل این آبشیرین کن به ظرفیت سه هزار و ۱۵۰ مترمکعب، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حمزه پور افزود: آب شیرین کن بونجی هم اکنون وارد مدار بهره برداری شده است و تامین آب آشامیدنی ۲۰ روستای غرب جاسک با جمعیت ده هزار تن از سر گرفته شد.