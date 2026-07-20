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آب شیرین کن بونجی شهرستان جاسک در استان هرمزگان که بامداد شنبه ۲۷ تیر، در حملات جنایتکارانه آمریکا آسیب دیده بود در کمتر از ۴۸ ساعت وارد مدار تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: پس از حمله دشمن به آب شیرین کن بونجی شهرستان جاسک، بلافاصله آواربرداری، ارزیابی خسارت و بازسازی تاسیسات آغاز شد و با همکاری شبانه روزی و جهادی، این آب شیرین کن به مدار تولید بازگشت.
عبدالحمید حمزه پور افزود: در حمله دشمن به این آب شیرین کن تاسیسات برق و الکتریکی، ترانس، لولههای انتقال، ساختمان تاسیسات و دستگاه پمپاژ آب خسارت دید.
وی گفت: برای راه اندازی موقت این آب شیرین کن ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: برای بازسازی کامل این آبشیرین کن به ظرفیت سه هزار و ۱۵۰ مترمکعب، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
حمزه پور افزود: آب شیرین کن بونجی هم اکنون وارد مدار بهره برداری شده است و تامین آب آشامیدنی ۲۰ روستای غرب جاسک با جمعیت ده هزار تن از سر گرفته شد.