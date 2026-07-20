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طرح تحول در فرایند آموزش و یادگیری با حضور آموزگاران شمال فارس در آباده در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اداره آموزش و پرورش آباده گفت: طرح تحول در فرایند آموزش و یادگیری دوره توانمندسازی منابع انسانی با حضور ۳۰۰ نفر از آموزگاران پایههای اول تا ششم شهرستانهای شمال فارس در دبستان ۱۷ شهریور این شهرستان در حال اجرا است.
قاسم خلیفه افزود: این دوره در راستای طرح مهر به مدت سه روز با حضور اساتید دانشگاهی برای ارتقای علمی آموزگاران برگزار میشود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.