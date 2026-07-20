پخش زنده
امروز: -
عملیات مهار آتش در سه نقطه از پناهگاه حیات وحش میانکاله با بسیج ظرفیتهای سازمانی، دستگاههای اجرایی و مشارکت جوامع محلی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پی وقوع دو فقره حریق در روز جمعه ۲۶ تیرماه و تداوم عملیات پایش، کنترل و لکهگیری در پناهگاه حیات وحش میانکاله، سه فقره حریق جدید نیز در بخشهایی از این ذخیرهگاه زیستکره رخ داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: به محض اعلام وقوع حریق، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در محل حاضر شدند و همزمان هماهنگیهای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و امکانات پشتیبانی شهرستان انجام شد تا عملیات مهار آتش بدون وقفه آغاز شود.
محمدرضا کنعانی، افزود: وقوع همزمان سه کانون حریق، گستردگی عرصه و شرایط منطقه، مدیریت عملیات را با پیچیدگی همراه کرده بود، اما با انسجام ایجادشده میان دستگاههای مسئول، عملیات کنترل و مهار آتش در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت.
او با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف ادامه داد: فرمانداری شهرستان بهشهر با مدیریت و هماهنگی میدانی، ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران با پشتیبانی عملیاتی، شهرداریهای منطقه با اعزام ماشینآلات، تانکرهای آب و نیروهای آتشنشانی، جمعیت هلالاحمر با اعزام نیروهای امدادی و تجهیزات و همچنین جوامع محلی با حضور مؤثر در کنار محیطبانان، نقش تعیینکنندهای در مهار این آتشسوزیها ایفا کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران قدردانی از غیرت و تلاش محیطبانان حاضر در خط مقدم عملیات، گفت: محیطبانان با وجود خستگی ناشی از عملیات شبانهروزی روزهای گذشته، بار دیگر با احساس مسئولیت و تعهد مثالزدنی در نخستین دقایق وقوع حریق در صحنه حاضر شدند و در کنار سایر نیروهای عملیاتی برای حفاظت از میانکاله تا مهار کامل آتش ایستادگی کردند.
کنعانی با تأکید بر استمرار عملیات پایش و لکهگیری افزود: نیروهای عملیاتی تا حصول اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانونهای حریق، در منطقه مستقر خواهند بود.
او ادامه داد: همچنین در جریان عملیات، دو نفر مظنون در ارتباط با یکی از کانونهای حریق توسط نیروهای حاضر در منطقه شناسایی و با هماهنگی مراجع ذیصلاح به عوامل انتظامی تحویل شدند و بررسی ابعاد موضوع در دست پیگیری قانونی است.