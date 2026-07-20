

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با اشاره به افزایش مصرف برق در گرم‌ترین روز‌های سال گفت: بیشترین میزان مصرف برق در استان طی این هفته و روز‌های ابتدایی هفته آینده ثبت خواهد شد و با عبور از این بازه، از پیک مصرف عبور خواهیم کرد.

محمد سلیمانی با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ۱۸ شهرستان را تحت پوشش دارد، افزود: پنج شهرستان در غرب، پنج شهرستان در شرق و هشت شهرستان جنوبی زیرمجموعه این شرکت هستند.

وی میزان مصرف برق در جنوب استان را یک‌هزار و ۶۰۰ مگاوات اعلام کرد و گفت: از مجموع مصرف سه‌هزار و ۸۰۰ مگاواتی برق در استان کرمان، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مگاوات مربوط به بخش سرمایشی است که سهم جنوب استان از این میزان بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با اشاره به تدابیر اندیشیده‌شده برای مدیریت مصرف اظهار کرد: با نصب کنتور‌های هوشمند در ادارات، امکان مصرف بیش از حد مجاز وجود ندارد و مصرف برق ادارات در ساعات کاری، ۳۰ درصد و خارج از ساعات اداری،70 درصد نسبت به میانگین دو سال گذشته کاهش یافته است.

سلیمانی افزود: بانک‌ها به دلیل استفاده بیشتر از تجهیزات سرمایشی، در شمار مشترکان پرمصرف قرار دارند و در صورت افزایش مصرف، با محدودیت و قطعی برق مواجه خواهند شد.

وی از شهروندان در شرق و جنوب استان خواست در این روز‌های گرم، فعلاً از یک کولر گازی استفاده کنند و از روشن کردن هم‌زمان چند کولر گازی خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان همچنین از مشترکان مناطق دارای کولر آبی خواست از دور کند کولر استفاده کنند و گفت: کاهش روشنایی‌های غیرضروری واحد‌های تجاری، به‌ویژه میوه‌فروشی‌ها، کاهش نورپردازی ساختمان‌ها در دو هفته پیش‌رو و خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی واحد‌های تجاری پس از پایان ساعت کاری، می‌تواند به عبور از اوج مصرف کمک کند.

سلیمانی با اشاره به ساعات اوج مصرف برق گفت: اوج مصرف روزانه از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و اوج مصرف شبانه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ است و مدیریت مصرف در این ساعات اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان با بیان اینکه ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق استان حدود چهار هزار مگاوات است، خاطرنشان کرد: شبکه برق استان به‌صورت یکپارچه به هم متصل است و مدیریت مصرف و همکاری همه مشترکان برای عبور از روز‌های اوج مصرف ضروری است.