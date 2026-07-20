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برخورد سواری پراید با تریلر در جاده فیروزآباد، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف رخ به رخ خودرو پراید با تریلر در کیلومتر ۱۵ جاده فیروزآباد-شیراز به هلالاحمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
سیدسجاد فالی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت و ایمنسازی صحنه به رهاسازی و کمکهای اولیه اقدام کردند و سپس مصدوم را به اورژانس و فوتی را به عوامل انتظامی تحویل دادند.
شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.