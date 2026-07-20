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مدیرعامل شرکت ملی کشت، صنعت و دامپروری پارس گفت: دشت حاصلخیز مغان در شهرستان پارسآباد جایگاه مهمی در تولید انواع بذور استراتژیک دارد و ۸۵ درصد بذر ذرت کشور در این دشت تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محسن مردی مدیرعامل شرکت ملی کشت، صنعت و دامپروری پارس اظهار کرد: در زمینه استانداردهای بذر ذرت به موفقیتهای خوبی دست یافتیم به طوری که در تولید بذور هیبرید ذرت دانهای و علوفهای و نحوه برداشت ذرت که از روش سنتی به مکانیزه تبدیل شده، راندمان و بهرهوری تولید افزایش چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به توسعه مزارع تولید بذر هیبرید ذرت رقم ۷۰۴ در کشت و صنعت پارس اظهار کرد: شهرستان پارسآباد مهمترین قطب تولید بذر کشور است و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروی پارس با همکاری شرکتهای تولیدکننده بذر ذرت، رقم ۷۰۴ را به عنوان برترین و سازگارترین رقم ذرت تولید میکند.
مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس افزود: بذر هیبرید ذرت ۷۰۴ به عنوان یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی، حلقه نخست زنجیره تامین علوفه کشور به شمار میرود و تداوم تولید سالانه حدود ۲۰ میلیون تن محصولات دامی، به تولید پایدار و باکیفیت این بذر وابسته است.
مردی ادامه داد: تولید بذر هیبرید ذرت ۷۰۴ فقط یک فعالیت کشاورزی نیست، بلکه فرآیندی کاملا علمی، تخصصی و مبتنی بر فناوریهای نوین اصلاح نباتات است و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.
وی افزود: شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، مالک انحصاری حقوق مادی و معنوی رقم هیبرید ذرت ۷۰۴ است و با بهرهگیری از توان تخصصی و همکاری مراکز دارای مجوز، مسئولیت تولید و تأمین این بذر راهبردی را بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با بیان اینکه بذر ذرت ۷۰۴ نقطه آغاز زنجیره تأمین علوفه کشور است، بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور به ذرت علوفهای و دانهای از طریق بذر هیبرید ذرت ۷۰۴ تأمین میشود و از این منظر، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور و پایداری تولید بخش دامپروری ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با تأکید بر ضرورت توسعه تولید بذرهای راهبردی اظهار کرد: حفظ و تقویت توان داخلی در تولید بذرهای هیبرید، پشتوانهای برای پایداری تولیدات کشاورزی، توسعه صنعت دامپروری و ارتقای امنیت غذایی کشور است.
وی افزود: این شرکت با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای فنی، تخصصی و انسانی خود، تولید بذرهای راهبردی را با هدف تأمین نیاز بخش کشاورزی و دامپروری کشور ادامه خواهد داد.