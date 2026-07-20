مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه تیم‌های ارزیاب به کوزران اعزام شده‌اند گفت: تا این لحظه از خسارات احتمالی زمین لرزه در بخش کوزران کرمانشاه خبری مخابره نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه؛ مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه به خبرگزاری صدا و سیما گفت : در پی بروز زلزله ۵.۲ ریشتری در بخش کوزران کرمانشاه ، تیمهای ارزیاب بلافاصله به منطقه اعزام شده اند.

علیرضا حیدری گفت : خبرهای رسیده از پایداری خدمات رسانی در زمینه آب ، برق و گاز منطقه حکایت دارند و در این بخش خسارتی به زیرساختها وارد نشده است.

او افزود : از خسارات مالی یا جانی این زمین لرزه تا کنون خبری دریافت نشده و در اولین فرصت خبرهای تکمیلی به اطلاع مردم خواهد رسید.