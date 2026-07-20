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تردد شبانه خودروها در محور جویبار–قائمشهر با اجرای روشنایی ۲ کیلومتری ارتقا خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران گفت: عملیات احداث سیستم روشنایی در محور جویبار–قائمشهر محدوده روستای شیب آبندان، مبادی ورودی تقاطع غیر همسطح شیب آبندان تا پل سیاهرود به طول تقریبی ۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان راهداری و حملونقل جادهای انجام میشود.
اسماعیل فولادی افزود: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی در ساعات شب و ارتقای کیفیت خدمات به کاربران جادهای اجرا میشود.
وی با بیان اینکه در این طرح ۲۸ اصله پایه روشنایی نصب خواهد شد، ادامه داد: اجرای سیستم روشنایی در این محدوده به دلیل حجم بالای تردد و اهمیت مسیر، نقش بسزایی در افزایش دید رانندگان و کاهش مخاطرات رانندگی خواهد داشت.
معاون راهداری مازندران گفت: توسعه زیرساختهای ایمنی از مهمترین اولویتهای این اداره کل است و اجرای طرحهای روشنایی در محورهای پرتردد استان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
فولادی تأکید کرد: تأمین روشنایی مناسب در نقاط حساس جادهای، علاوه بر ارتقای سطح ایمنی، موجب افزایش آرامش خاطر رانندگان و کاهش احتمال وقوع تصادفات ناشی از محدودیت دید در شب میشود.
او با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای توسعه زیرساختهای ایمنی راهها گفت: این اداره کل با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، اجرای پروژههای مؤثر در ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی استان را با جدیت دنبال میکند.
معاون راهداری مازندران ابراز امیدواری کرد با تکمیل و بهرهبرداری از این طرح، شرایط تردد ایمنتر برای شهروندان، مسافران و رانندگان در محور جویبار–قائمشهر فراهم و گام دیگری در راستای کاهش سوانح و افزایش ایمنی راههای استان برداشته شود.