آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری و بعد از ظهر در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در بعضی نقاط مرکزی استان افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بعلت افزایش باد‌های جنوب غربی بر روی دریا توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا صبح نسبتاً آرام و بعدازظهر بویژه در تنگه هرمز متلاطم پیش بینی می‌شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: آمد و شد شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط صورت گیرد.

حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی روز سه شنبه نیز در استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری، در طول روز کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش یک تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه، بویژه در سواحل و مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.