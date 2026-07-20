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مرکز حافظشناسی با تعیین موضوع «حافظ در آفرینشهای هنری و ادبی» به عنوان محور علمی سیامین یادروز بینالمللی حافظ، از پژوهشگران، هنرمندان و اندیشهوران جهان دعوت کرد آثار پژوهشی خود را تا نیمه شهریور امسال به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سعید حسامپور، مدیر مرکز حافظشناسی، با اعلام این خبر اظهار داشت: طبق سنت هرساله، موضوع محوری رویداد یادروز حافظ در مهرماه ۱۴۰۵، به بررسی جایگاه این شاعر بلندآوازه در سپهر آفرینشهای هنری و ادبی اختصاص یافته است. وی هدف از این انتخاب را واکاوی پیوند عمیق شعر حافظ با عرصههای مختلف هنر و ادبیات و ارائه خوانشی نو از حضورِ الهامبخش کلام او پس از گذشت هفت قرن دانست.
جایگاه حافظ در منظومه هنر و اندیشه
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شعر حافظ را فراتر از واژهها و «معماری باشکوهی از اندیشه و زیباییشناسی» توصیف کرد که مرزهای جغرافیایی و زبانی را درنوردیده است. وی تصریح کرد: «سخن حافظ جانمایه اصیلترین آفرینشهای هنری، از خوشنویسی و نگارگری گرفته تا موسیقی اصیل ایرانی و ادبیات معاصر جهان بوده است.»
محورهای فراخوان و نحوه ارسال آثار
بنا بر اعلام مرکز حافظشناسی، محورهای پیشنهادی این دوره شامل موارد زیر است:
هنرهای تجسمی: خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، نقاشیخط و گرافیک.
موسیقی: تأثیر اوزان و مفاهیم حافظ در موسیقی ردیفدستگاهی، تصنیفسازی و آواز.
ادبیات و دراماتیک: بازتاب حافظ در ادبیات داستانی، ادبیات کودک و نوجوان، هنرهای نمایشی و سینما.
هنرهای سنتی و دیجیتال: معماری، صنایع دستی و آثار مدرن (موشنگرافیک و هنر دیجیتال).
علاقهمندان میتوانند مقالات و آثار پژوهشی خود را حداکثر تا نیمه شهریور ۱۴۰۵ به نشانی الکترونیکی info.hafezstudies@gmail.com ارسال کنند تا پس از ارزیابی علمی، در برنامههای سیامین یادروز بینالمللی حافظ مورد استفاده قرار گیرد.
مرکز حافظشناسی نهادی مستقل است که از سال ۱۳۷۵ با هدف توسعه پژوهشهای تخصصی درباره زندگی، اندیشه و شعر حافظ در شیراز تأسیس و همزمان با فعالیت این مرکز، بیستم مهر به عنوان «یادروز حافظ» در تقویم ملی ایران ثبت شد.
نخستین همایش بینالمللی این رویداد در سال ۱۳۷۶ برگزار شد و از آن پس، این مراسم به یکی از بزرگترین رویدادهای علمیفرهنگی کشور تبدیل شده است که هر ساله با حضور حافظپژوهان برجسته ایرانی و جهانی برگزار میشود.