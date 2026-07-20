به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرحله شهرستانی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم استان مرکزی با حضور پرشور ۵۰۰ داوطلب در دو بخش برادران و خواهران پایان یافت و راه یافتگان به مرحله استانی معرفی شدند.

بنا بر اعلام اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی این دوره از مسابقات در سه منطقه اراک، ساوه و خمین و با حضور شرکت‌کنندگانی از شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

متسابقین در رشته‌های آوایی شامل قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰، ۱۰ و ۵ جزء، اذان و دعاخوانی به رقابت پرداختند که پس از جمع‌بندی امتیازات توسط هیئت داوران، نفرات برتر برای حضور در مرحله استانی مشخص شدند.

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقات، ۱۰۸ متسابق راه یافته به مرحله استانی، طی دو روز متوالی درهفته پایانی مردادماه سال جاری دراراک به مصاف یکدیگر خواهند رفت. نفرات اول رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، اذان و دعاخوانی پس از موفقیت در مرحله استانی، جواز حضور در مرحله کشوری این دوره از مسابقات را کسب خواهند کرد.

۱۲ نفر از راه یافتگان به مرحله استانی از نوجوانان زیر ۱۸ سال (آقا و خانم) در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ قرآن کریم است.

حداقل امتیاز برای راهیابی در رشته‌های غیر حفظ، ۷۰ از ۱۰۰ و در رشته‌های حفظ قرآن کریم ۱۵۰ از ۲۰۰ تعیین شده است.

آزمون کتبی رشته‌های معارفی در روز جمعه ۶ شهریور در شهرستان‌های استان مرکزی برگزار خواهد شد.