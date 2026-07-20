مردم شهرستان بهارستان در ۱۴۱ اجتماع شبانه خود، با تأکید بر وحدت و انسجام ملی به عنوان رمز اقتدار کشور، از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمن حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع، وحدت، همبستگی و پرهیز از تفرقه و اختلاف را مهم‌ترین عامل اقتدار و موفقیت کشور در برابر دشمنان عنوان کردند و بر ضرورت حفظ انسجام ملی و همدلی در شرایط کنونی تأکید داشتند.

حاضران همچنین با اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از آنان خواستند با اتکا به پشتیبانی ملت، با اقتدار و استقامت در برابر تهدیدها و دشمنان این مرز و بوم ایستادگی و از امنیت و عزت کشور دفاع کنند.