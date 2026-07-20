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عامل ایجاد رعب و اخلال در نظم عمومی در شهرک رضوان اردبیل با دستور دادستان بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و بر اساس اعلام مرکز رسانه دادستانی استان، فردی که در پی اختلاف شخصی با همسایگان، اقدام به درگیری جمعی و قدرتنمایی و عربده کشی در محله رضوان نموده بود، با دستور دادستان شناسایی و بازداشت شد.
مانور شبانه وی در کوچه برای قدرت نمایی و عربدهکشی در زمان شب و استراحت، موجب نگرانی و ترس و سلب آسایش و آرامش اهالی شده بود.
گفتنی است؛ غیر از نامبرده، ۳ نفر دیگر نیز به دلیل شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی دستگیر و بازداشت شدهاند.