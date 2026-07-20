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پایداری تأمین آب آشامیدنی مرکز مازندران با بهسازی و ارتقای تجهیزات یک حلقه چاه تأمین آب شرب افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از بهسازی و ارتقای تجهیزات یک حلقه چاه تأمین آب شرب در ساری خبر داد و گفت: با اجرای این عملیات، پایداری تأمین آب شرب و ضریب اطمینان تأسیسات آبرسانی منطقه افزایش یافت.
بهزاد برارزاده، افزود: در راستای افزایش پایداری تأمین آب شرب و ارتقای ضریب اطمینان تأسیسات آبرسانی ساری، الکتروپمپ فرسوده این چاه از مدار خارج و عملیات بهسازی تجهیزات آن اجرا شد.
او ادامه داد: در جریان این عملیات، ۱۲ متر از خط انتقال بازسازی و یک دستگاه الکتروپمپ شناور مجهز به الکتروموتور ۲۴ کیلووات نصب و راهاندازی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: بهمنظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیت چاه و بهبود عملکرد تجهیزات، عمق نصب مجموعه پمپ از ۴۵ متر به ۵۷ متر افزایش یافت.
برارزاده افزود: پس از انجام آزمایشهای فنی و اطمینان از عملکرد مطلوب تجهیزات، این چاه با دبی ۲۵ لیتر در ثانیه مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شد.
او تأکید کرد: اجرای این اقدام نقش مؤثری در افزایش ضریب اطمینان تأسیسات آبرسانی، تقویت پایداری شبکه و استمرار تأمین آب شرب مشترکان منطقه دارد.