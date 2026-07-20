پخش زنده
امروز: -
دبیر اجرایی سیزدهمین دوره از مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی گفت: در این دوره از مسابقات با حضور سرمایه گذاران از برگزیدگان حمایتهای مالی و معنوی صورت میگیرد.
سید ابوالفضل میردهقان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان سیزدهمین دوره از مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی است که در این دوره ۱۰۱ تیم دانشجویی و ۲۹۲ تیم دانش آموزی حضور دارند.
دبیر اجرایی سیزدهمین دوره از مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی افزود: در این دروه از مسابقات تیمها از ۱۶ استان حاضر شدند و ۷ کشور خارجی هم به صورت مجازی (برخط) در آن شرکت کرده اند.
میردهقان با اشاره به اهداف این دوره از مسابقات گفت: امروزه نسل ۴ به درستی عناصر اصلی صنعت یعنی رباتیک و هوش مصنوعی را شناخته اند و ما در تلاش هستیم تا با برگزاری چنین مسابقاتی در دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نسل جوان و نوجوان را تربیت کنیم تا آنان به درستی در حوزههای مورد نیاز ورود پیدا کنند.
وی تاکید کرد: اگر این نسل به درستی تربیت شود و سرمایه گذاری صحیحی روی آنها شود، نتیجه آن خدمت به کشور است. ما شاهد بودیم که دانش آموزان و دانشجویان از استانهای دور با وجود شرایط جنگی کشور در این مسابقات شرکت کردند.
میردهقان گفت: سیزدهمین دوره از مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی تا ۲ مرداد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود و برگزیدگان از حمایتهای مالی و معنوی سرمایه گذران بهرهمند خواهند شد.