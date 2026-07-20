مردم ولایتمدار دماوند در شب ۱۴۱ با حضور گسترده در قرار شبانه، ضمن ابراز همبستگی با مردم جنوب کشور، بر ضرورت حفاظت از تمامیت ارضی ایران توسط نیرو‌های نظامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تجمعات شبانه در سطح استان تهران، شهرستان دماوند نیز شاهد حضور پرشور مردمی در قرار ۱۴۱ بود. شرکت‌کنندگان در این تجمع حماسی، با شعار‌هایی در راستای وحدت ملی، همبستگی قلبی و عملی خود را با مردم مناطق جنوب کشور اعلام کردند.

این تجمع مردمی در دماوند، بار دیگر نشان داد که مردم در تمامی نقاط کشور، در برابر تهدیدات علیه خاک وطن، یکپارچه و متحد هستند.