

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در عباس آباد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی این شهرستان در حوزه تولید محصولات باغی، دامی و گلخانه‌ای، گفت: رفع موانع تولید در این منطقه، نقشی کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی، احیای روستاها، پایداری جمعیت و ایجاد اشتغال مولد در بخش کشاورزی استان ایفا می‌کند.



اسداله تیموری‌یانسری، افزود: شناخت دقیق مسائل و چالش‌های بخش کشاورزی در هر شهرستان، نخستین گام برای تدوین راهکار‌های مؤثر و عملیاتی است.

او ادامه داد: شهرستان عباس‌آباد با دارا بودن دو هزار و ۵۰۰ هکتار باغات مرکبات، هزار و ۵۰۰ هکتار باغات کیوی و ثبت صادرات بیش از ۲۱ هزار تن کیوی از این شهرستان، وجود ۲۳ هزار واحد دام سبک و سنگین و ۱۷۰ هکتار گلخانه فضای باز و سرپوشیده یگی از قطب‌های کشاورزی مازندران است و ضرورت دارد با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و تغذیه مناسب، عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.



سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت توانمندسازی تشکل‌های کشاورزی و توسعه کشت قراردادی، گفت: احیای اقتصاد روستا‌ها و پایداری مشاغل روستایی در گرو حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خرد و متوسط است و این مهم بدون همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی میسر نخواهد شد.

تیموری بر تسریع در پیگیری برنامه‌های حمایتی و توسعه محور ابلاغی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار کشاورزی مازندران، نقشی کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ایجاد اشتغال مولد دارد و همه ظرفیت‌های سازمانی باید در جهت رفع موانع تولید و توانمندسازی بهره‌برداران به کار گرفته شود.