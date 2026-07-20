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صبح امروز، زمینلرزهای به بزرگی ۵.۲ ریشتر در حوالی کوزران استان کرمانشاه احساس شد؛ خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در ساعت ۰۷:۱۳ صبح امروز مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، زمینلرزهای به بزرگی ۵.۲ ریشتر، حوالی شهر کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمینلرزه که در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست، در موقعیت جغرافیایی ۴۶.۴۳ طول شرقی و ۳۴.۵۶ عرض شمالی ثبت شده است.
کانون اصلی این حادثه در ۱۷ کیلومتری کوزران، ۲۳ کیلومتری گهواره و ۲۶ کیلومتری روانسر بوده و لرزش آن در بخشهایی از استان کردستان نیز احساس شده است. با این حال، گزارشها نشان می دهد که هیچگونه خسارتی در کرمانشاه و مناطق همجوار گزارش نشده است.