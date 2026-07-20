به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد به دلیل تعمیرات شبکه توزیع آب در خیابان بعثت، احتمال کاهش فشار و یا قطع آب در محدوده خیابان‌های بعثت، برازنده، گلستان، ابوریحان و ایمان از ساعت ۸ تا ۱۴ روز سه شنبه ۳۰ تیرماه وجود دارد.

بر همین اساس از ساکنان این مناطق درخواست می‌شود برای ذخیره سازی آب مورد نیاز اقدام کرده و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.