مردم شهرستان شهریار در ادامه تجمعات شبانه استان تهران، امشب با حضور گسترده در قرار شبانه ۱۴۱، ضمن خونخواهی رهبر شهید انقلاب، بر صیانت از تمامیت ارضی کشور تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار شب گذشته شاهد تجمعی گسترده از اقشار مختلف مردم بود که در قالب «قرار شبانه ۱۴۱» گرد آمدند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با شعار‌هایی در راستای عدالت و مقاومت، ضمن گرامید یاد و خونخواهی رهبر شهید انقلاب، پیام‌های مهمی را در راستای امنیت ملی ارسال کردند.

حاضران در این تجمع با تأکید بر لزوم حفظ استواری جبهه مقاومت، بر صیانت از تمامیت ارضی کشور و مقابله با هرگونه توطئه دشمن برای تفرقه در پیکره ملت تأکید نمودند. این مراسم که در فضای معنوی و حماسی برگزار شد، بار دیگر نشان داد که مردم شهریار در کنار سایر شهرستان‌های استان تهران، بر مسیر وحدت و وفاداری به انقلاب استوارند.