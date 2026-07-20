شبکه تماشا با آغاز پخش سریال حماسی «خط مقدم»، روایتی از سال‌های حساس دفاع مقدس و یگان موشکی ایران را روی آنتن می‌برد و رادیو معارف نیز در آستانه ایام اربعین، با ویژه‌برنامه زنده «کوله‌بار»، مخاطبان را به سفری معنوی و معرفتی دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تماشا از روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه، سریال «خط مقدم» به کارگردانی شهریار بحرانی و تهیه‌کنندگی مجید حقی را جایگزین سریال «متولد آوریل» در جدول پخش خود می‌کند. این مجموعه که به بخشی از دوران پرالتهاب سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ دفاع مقدس می‌پردازد، هر روز ساعت ۱۷ روانه آنتن می‌شود.

داستان «خط مقدم» به بازخوانی دوران تنهایی و مظلومیت ایران در سال ۶۳ اختصاص دارد و با محوریت تشکیل یگان موشکی، گوشه‌ای از تلاش‌ها و رشادت‌های سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم (پدر موشکی ایران) و همرزمانش را به تصویر می‌کشد. شهریار بحرانی در این اثر با فاصله گرفتن از فضای بازیگران حرفه‌ای، تلاش کرده است فضایی رئال و مستندگونه ایجاد کند. از نکات برجسته این سریال، تنوع لوکیشن‌های آن است که بخش‌هایی از تصویربرداری در کشور سوریه انجام شده و به اقتضای داستان، بازیگران عرب‌زبان نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

در کنار برنامه‌های نمایشی سیما، رادیو معارف نیز همزمان با ایام اربعین حسینی، ویژه‌برنامه زنده «کوله‌بار» را برای زائران و عاشقان سیدالشهدا (ع) تدارک دیده است.

این برنامه که از شنبه ۲۷ تیرماه تا دوشنبه ۱۲ مردادماه روی آنتن می‌رود، هر روز در فضای معنوی لحظات اذان مغرب (ساعت ۱۸:۳۰) با هدف تبیین ابعاد معرفتی زیارت اربعین پخش می‌شود.

«کوله‌بار» که تولید گروه فقه و اندیشه رادیو معارف است، با اجرای رضا هدایت‌فر و رضا حبیبی و تهیه‌کنندگی محمد حسین‌پور، به بررسی آداب، آثار و تمهیدات سفر معنوی اربعین می‌پردازد. در این برنامه، کارشناسانی همچون حجت‌الاسلام حسین‌زاده و حجت‌الاسلام سلیمانی به تبیین موضوعاتی نظیر زیارت با معرفت، ضرورت شناخت ولی‌الهی، اخوت و همدلی میان زائران و معرفی فرهنگ خدمت و ایثار در مواکب می‌پردازند.

مخاطبان می‌توانند این ویژه‌برنامه را از موج FM ردیف ۹۶.۵ مگاهرتز دنبال کنند.