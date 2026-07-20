به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حمیدرضا منتظری گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند در سریع‌ترین زمان و به‌صورت ۲۴ ساعته، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مستغلات سال ۱۴۰۴ خود از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir اقدام کنند.

مدیر کل امور مالیاتی فارس افزود : ارائه به‌موقع اظهارنامه، علاوه بر انجام تکالیف قانونی، بهره‌مندی از مزایا، بخشودگی جرایم و سایر تسهیلات قانونی را برای شما به همراه خواهد داشت.