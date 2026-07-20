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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: هواپیماهای بزرگ ترابری C ۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P ۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به مردم و ارتشیان اردن اعلام کرد: رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچههای شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشکهای بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.
اطلاعیه شماره ۳۱ عملیات نصر ۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ
مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن.
با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن دهها نیروی تروریست آمریکایی شد.
رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچههای شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشکهای بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.
نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیونها مسلمان را کشتهاند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد.
با تشکر مجدد از تلاشها و همکاریهای شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار میکنید.
«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»