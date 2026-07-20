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وابستگی گسترده باغهای مرکبات مازندران به رقم تامسون با توان صنایع تبدیلی و فرآوری استان همخوانی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تولید سالانه حدود ۸.۳ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در مازندران و سهم نزدیک به ۵۰ درصدی باغبانی در این سبد تولید، گفت: ظرفیتهای این بخش بهمراتب فراتر از اعتبارات و حمایتهای فعلی است و تداوم این فاصله میتواند مانع بالفعل شدن مزیتهای رقابتی استان شود.
تیموری یانسری باغبانی مازندران را یکی از مهمترین پیشرانهای اشتغال، ارزش افزوده و صادرات دانست و افزود: توسعه این حوزه نیازمند افزایش اعتبارات، تقویت زیرساختهای آب و خاک، گسترش مکانیزاسیون، حمایت از گیاهان دارویی و هدایت علمی الگوی کشت است.
او با تاکید بر اینکه توسعه باغها در اراضی شیبدار و مناطق بالادست بدون تامین منابع مطمئن آب ممکن نیست، خواستار همکاری نزدیک معاونت باغبانی با معاونت آب و خاک برای اجرای طرحهای زیرساختی و تامین اعتبارات لازم شد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اصلاح الگوی کشت مرکبات را یکی از ضرورتهای فوری استان برشمرد و گفت: وابستگی گسترده باغهای مرکبات به رقم تامسون، در شرایط کنونی با توان صنایع تبدیلی و فرآوری استان همخوانی ندارد.
به گفته تیموری یانسری، باید با معرفی و توسعه ارقام جدید، مقاوم و سازگار با تنشهای اقلیمی، سهم تامسون بهتدریج کاهش یابد و ترکیب متنوعتری از ارقام در باغهای استان شکل بگیرد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر استانداردسازی زمان برداشت و صدور گواهیهای صادراتی تاکید کرد و افزود: تعیین تاریخ برداشت بهصورت سلیقهای، نهتنها به کیفیت محصول آسیب میزند، بلکه میتواند به اعتماد بازارهای خارجی نیز لطمه وارد کند.
او پیشنهاد کرد نهادهای تخصصی و مؤسسه استاندارد، شاخصهای فنی مشخصی برای رسیدگی و بلوغ مرکبات و کیوی تدوین کنند.
تیمور رنگآمیزی مرکبات را نیز از چالشهای جدی صادرات دانست و گفت: نبود استاندارد روشن درباره نوع رنگ، دمای مجاز و آثار آن بر کیفیت میوه، میتواند موجب افزایش ضایعات و کاهش ماندگاری محصول شود و تدوین استاندارد ملی در این زمینه یک ضرورت جدی است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه صادرات تنها به معنای ارسال محصول نیست، افزود: باید کیفیت، استمرار و اثرات صادراتی سالانه بهصورت دقیق پایش شود تا محصولات بیکیفیت یا غیررقابتی، بازارهای هدف را برای سالهای آینده از بین نبرد.
تیموری همچنین به نوسانات قیمت نهادهها، بهویژه کود، اشاره کرد و گفت: نبود تقویم مشخص برای اعلام و اعمال قیمتها، هم تولیدکننده و هم شبکه توزیع را با سردرگمی مواجه میکند و برنامهریزی زمانبندیشده و شفاف در این حوزه ضروری است.
اوبه تعارضات میان زراعت و باغبانی اشاره کرد و گفت: تغییرات ناگهانی در سودآوری محصولات، برخی اراضی را بهسرعت میان کشت برنج و باغداری جابهجا میکند؛ در حالی که این تغییرات باید بر پایه ارزیابیهای اقلیمی، اقتصادی و فنی انجام شود.
او گسترش کیوی و حذف تدریجی برخی محصولات در مناطق مختلف استان را نیازمند سیاستگذاری فرابخشی و دقیق دانست و با اشاره به ضعف پوشش بیمه باغها گفت: سهم پایین اراضی باغی بیمهشده نشان میدهد مدیریت ریسک در این بخش هنوز جدی گرفته نشده است و افزایش یارانههای بیمهای و توسعه پوشش بیمهای باغها باید در اولویت قرار گیرد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره تولید مرکبات و کیوی نیز گفت: برآوردها نشان میدهد تولید مرکبات استان در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی خواهد داشت و در حوزه کیوی نیز با توجه به افزایش سطح زیرکشت و جبران بخشی از خسارتها، تولید مطلوبی پیشبینی میشود.
تیموری با اشاره به مشکلات تسهیلات آبیاری، افزود: سقف و شیوه پرداخت تسهیلات باید با هزینه واقعی اجرای سامانههای نوین آبیاری در باغات متناسب شود؛ در غیر این صورت، بخش زیادی از اعتبارات جذب نخواهد شد.