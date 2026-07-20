رئیس حفاظت محیط‌زیست کوثر گفت: یک گردشگر گیلانی که در منطقه حفاظت‌شده دربند مشکول بر اثر نیش زنبور دچار شوک آلرژیک شدید شده بود، با اقدام سریع و هوشمندانه محیط‌بانان و کمک امدادگران از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، یوسف رشیدی رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر گفت: در جریان گشت‌زنی محیط‌بانان در حاشیه رودخانه قزل‌اوزن، یک طبیعت‌گرد اهل استان گیلان که بر اثر زنبورگزیدگی دچار شوک و بیهوشی شده بود، شناسایی شد.

وی افزود: محیط‌بانان با تشخیص سریع شرایط بحرانی، بلافاصله موضوع را به اورژانس اطلاع داده و با توجه به شناخت کامل از مسیر‌های صعب‌العبور منطقه، نیرو‌های امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه هدایت کردند.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر تصریح کرد: بر اساس اعلام نیرو‌های اورژانس، هرگونه تأخیر در روند امدادرسانی می‌توانست جان این طبیعت‌گرد را به خطر بیندازد، اما سرعت عمل و هوشیاری محیط‌بانان از وقوع این حادثه ناگوار جلوگیری کرد.

رشیدی با قدردانی از عملکرد محیط‌بانان خاطرنشان کرد: محیط‌بانان علاوه بر حفاظت از زیست‌بوم و حیات‌وحش، در شرایط بحرانی نیز نقش مؤثری در حفظ جان شهروندان و طبیعت‌گردان ایفا می‌کنند و حضور آنان در مناطق حفاظت‌شده، ضامن امنیت و سلامت بازدیدکنندگان است.