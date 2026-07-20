سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کُش آمریکا قصد تردد از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند، منفجر شدند و از حرکت باز ماندند.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اطلاعیه شماره ۳۰ عملیات نصر ۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی.

اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.

اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد خواهد شد و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا در منطقه ادامه یابد این معبر برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطر نفت و گاز امنیت ندارد.

ارتش متجاوز، آماده عملیات تنبیه ما به خاطر این تخلف غیرقانونی باشد؛

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم