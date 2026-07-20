در شب ۱۴۱، مردم ولایتمدار لواسان و شمیرانات با حضور در میادین و مراکز مذهبی، در تجمعی گسترده برای گرامید یاد رهبر انقلاب گرد آمدند تا بار دیگر بر استواری جبهه مقاومت و همبستگی ملی تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع شبانه که در پی شهادت رهبر انقلاب سازماندهی شده بود، به عرصه‌ای برای تجدید میثاق مردمی با ارزش‌های انقلاب تبدیل شد. حضور پرشور مردم این مناطق، پیامی روشن در راستای بی اعتمادی به دشمن و نفی هرگونه تفرقه در پیکره ملت بود. در این مراسم، محورهای بصیرت و وفاداری به رهبری، در کنار یادبود شهید رئیس‌جمهور، محور اصلی سخنرانی‌ها و تجمعات قرار داشت.