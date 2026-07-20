دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان از توقیف تعدادی خودروی دارای تغییر وضعیت و مورد استفاده در حمل و قاچاق سوخت، در جریان بازدید سحرگاهی از جایگاه‌های عرضه سوخت ریگان و گنبکی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،محمدصالح سعیدی گراغانی گفت: این بازدید با هدف نظارت بر روند توزیع سوخت و صیانت از حقوق شهروندان انجام شد و در جریان آن، وضعیت عرضه سوخت و صف‌های سوخت‌گیری مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تعدادی از خودرو‌های دارای تغییر وضعیت که در حمل و قاچاق سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفتند، شناسایی و توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاق سوخت تصریح کرد: افرادی که با هدف قاچاق سوخت و در ساعات شب و خارج از زمان تعیین‌شده برای توزیع سوخت، اقدام به ایجاد صف در جایگاه‌ها کنند، با توقیف خودرو و برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

سعیدی گراغانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی، نظارت مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت را در دستور کار دارد و با عوامل اخلال در روند توزیع سوخت و تضییع حقوق شهروندان، قاطعانه برخورد خواهد کرد.