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در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و تقویت زیرساختهای آموزشی، ۴۰۰ جلد کتاب کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند به مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۴۰۰ جلد کتاب کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند با هدف غنیسازی منابع مطالعاتی، حمایت از فرآیند یادگیری و ارتقای سطح علمی دانشآموزان به مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه اهدا شد.
کتابهای اهدایی، بخشی از منابع علمی و آموزشی مورد نیاز دانشآموزان را تأمین و زمینه دسترسی آسانتر آنان به محتوای متنوع مطالعاتی را فراهم میکند.
مدیریت مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه بیرجند با قدردانی از این اقدام ارزشمند کتابخانه مرکزی، آن را گامی مؤثر در مسیر تقویت بنیه علمی و پژوهشی دانشآموزان دانست و ابراز امیدواری کرد بهرهگیری مناسب از این منابع، زمینهساز رشد هرچه بیشتر استعدادهای دانشآموزان در عرصههای علمی و آموزشی باشد.