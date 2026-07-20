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تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال پسران ایران پس از ایستادن بر سکوی نخست رقابتهای قهرمانی آسیا به میهن بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی کشور چین با قهرمانی بلندقامتان ایران به پایان رسید.
تیم نوجوانان پسر ایران در فینال این رقابتها به مصاف ژاپن دیگر مدعی قاره آسیا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.
پسران قهرمان کشورمان بامداد امروز از طریق فرودگاه امام خمینی به میهن اسلامی بازگشتند.