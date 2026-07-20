به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا باقری اهل شهر افوس به همراه دو فرزندش که هردو تحصیلات دانشگاهی دارند بزرگترین واحد گلخانه‌ای شهرستان بویین میاندشت به وسعت ۵۶۴۰ متر را راه اندازی کرده‌اند.

وی گفت: متاسفانه ما برای راه اندازی این واحد ۴ سال به دنبال دریافت مجوز‌های لازم بودیم که این موجب شد کشت دیرتر انجام شود بنابراین مسئولان ودستگاه‌های مربوطه لازم است شرایط را به گونه‌ای تسهیل کنند که در کوتاهترین زمان ممکن طرح به بهره برداری برسد.

باقری افزود: کشت گلخانه‌ای در مقایسه با کشت در فضای باز نیازآبی بسیاری کمی دارد و ازطرفی میزان تولید هم بسیار بالا است.

سعید باقری فرزند این گلخانه دار نیز با گلایه از برخی از ادارات وسخت گیری‌های آنها گفت: برای این طرح ۱۲۰ میلیارریال هزینه و فقط ۳۹ میلیاردریال تسهیلات از محل تبصره ۱۸ به ما پرداخت شده است.

کارشناس باغبانی مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت هم گفت: کشت گلخانه‌ای از حدود ۵ سال پیش وارد چرخه کشاورزی منطقه شده است ودر حال حاضر ۴ واحد گلخانه با سطحی معادل یک هکتار درشهرستان فعال هستند.

افسانه خلیلی افزود: تولید در تمام فصول، افزایش عملکرد، کنترل آفات و کاهش میزان استفاده از سموم از مزایای بارز کشت گلخانه‌ای است.