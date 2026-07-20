دو زلزله پیاپی به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین شهر کوزران را لرزاند که به شدت در کرمانشاه هم احساس شد.

دو زلزله به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر کوزران کرمانشاه را لرزاند

دو زلزله به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر کوزران کرمانشاه را لرزاند

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: دو زمین‌لرزه به فاصله ۵ دقیقه به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ دهم ریشتر ساعت ۷:۱۳ و ۷:۱۸ دقیقه صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه، حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین لرزه‌ها در عمق ۸ کیلومتری و ۱۳ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

مختصات زمین لرزه:

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه اول بزرگی: ۵.۲

محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی کوزران

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹، ۰۷:۱۳:۱۷

طول جغرافیایی: ۴۶.۴۳

عرض جغرافیایی: ۳۴.۵۶

عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها: ۱۷ کیلومتری کوزران (کرمانشاه) ۲۳ کیلومتری گهواره (کرمانشاه) ۲۶ کیلومتری روانسر (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان: ۶۵ کیلومتری کرمانشاه ۹۸ کیلومتری سنندج

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه دوم بزرگی:۵.۷

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران:

محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی کوزران

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۰۷:۱۸:۴۹، ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

طول جغرافیایی: ۴۶.۴۸

عرض جغرافیایی: ۳۴.۵۷

عمق زمین‌لرزه: ۱۳ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۳ کیلومتری کوزران (کرمانشاه)

۲۲ کیلومتری روانسر (کرمانشاه)

۲۵ کیلومتری گهواره (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

۶۱ کیلومتری کرمانشاه

۹۴ کیلومتری سنندج

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر توسط دستگاه‌های امدادی و مسئول در حال انجام است.