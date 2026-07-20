دو زلزله به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر کوزران کرمانشاه را لرزاند
دو زلزله پیاپی به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین شهر کوزران را لرزاند که به شدت در کرمانشاه هم احساس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه
، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: دو زمینلرزه به فاصله ۵ دقیقه به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ دهم ریشتر ساعت ۷:۱۳ و ۷:۱۸ دقیقه صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه، حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.
این زمین لرزهها در عمق ۸ کیلومتری و ۱۳ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
مختصات زمین لرزه:
گزارش مقدماتی زمینلرزه اول بزرگی: ۵.۲
محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی کوزران
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹، ۰۷:۱۳:۱۷
طول جغرافیایی: ۴۶.۴۳
عرض جغرافیایی: ۳۴.۵۶
عمق زمینلرزه: ۸ کیلومتر
نزدیکترین شهرها: ۱۷ کیلومتری کوزران (کرمانشاه) ۲۳ کیلومتری گهواره (کرمانشاه) ۲۶ کیلومتری روانسر (کرمانشاه)
نزدیکترین مراکز استان: ۶۵ کیلومتری کرمانشاه ۹۸ کیلومتری سنندج
گزارش مقدماتی زمینلرزه دوم بزرگی:۵.۷
مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران:
محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی کوزران
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۰۷:۱۸:۴۹، ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
طول جغرافیایی: ۴۶.۴۸
عرض جغرافیایی: ۳۴.۵۷
عمق زمینلرزه: ۱۳ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:
۱۳ کیلومتری کوزران (کرمانشاه)
۲۲ کیلومتری روانسر (کرمانشاه)
۲۵ کیلومتری گهواره (کرمانشاه)
نزدیکترین مراکز استان:
۶۱ کیلومتری کرمانشاه
۹۴ کیلومتری سنندج
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر توسط دستگاههای امدادی و مسئول در حال انجام است.