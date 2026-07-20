سازمان هواشناسی از امروز دوشنبه تا چهارشنبه برای برخی از نوار شمالی کشور در برخی ساعات رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز دوشنبه تا چهارشنبه در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد وخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طی پنج روز آینده در شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و طی سه روز آینده در بخش‌هایی از استان مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و جنوب غرب کشور، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، از فردا کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

دریای خزر امروز و فردا و خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا روز چهارشنبه مواج و متلاطم خواهند بود.