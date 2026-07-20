گروه خبری صداوسیمای مرکز کرمان، با حضور در مناطق جنوبی کشور، پوشش ارتباط‌های زنده با شبکه‌های استانی و سراسری، تهیه گزارش‌های خبری و تولید مستند روایتگر حال مردم و ایستادگی آنان در روزهای پس از حمله وحشیانه آمریکا است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مسعود محمدی خبرنگار، ابراهیم عامری تصویربردار، آقای محمد رضا حسینی عوامل فنی و آقای محمد رضا خالقی راننده، اعضای این گروه خبری هستند که در مسیر کرمان تا بندرعباس، در کنار مردم جنوب حضور یافته‌اند تا روایتگر روز‌های دشوار، همدلی و ایستادگی مردم ایران باشند.