پخش زنده
امروز: -
بنا بر اعلام راهآهن، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری سفرهای اربعین برای بازه زمانی ۱ تا ۱۶ مرداد از امروز ۲۹ تیر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش فروش اینترنتی بلیت در همه محورها تا ساعت ۱۱ صبح امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام می شود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۹ تیر از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.