تیم ملی اسپانیا با پیروزی مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، به صدر جدول رده‌بندی فیفا صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال اسپانیا با قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، صدرنشین جدول رده بندی فیفا شد.

پیروزی اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین، تغییراتی را در رده‌بندی جهانی فیفا ایجاد کرد که بر اساس آن اسپانیا با ۱۹۹۵ امتیاز به صدر جدول صعود کرد و جایگزین آرژانتین شد.

رده‌بندی تیم‌های برتر فیفا پس از جام جهانی:

۱. اسپانیا: ۱۹۹۵ امتیاز (صعود ۱ پله)

۲. آرژانتین: ۱۹۷۰ امتیاز (سقوط ۱ پله)

۳. فرانسه: ۱۹۴۸ امتیاز (ثابت رتبه سوم)

۴. انگلیس: ۱۹۲۲ امتیاز (ثابت رتبه چهارم)

۵. برزیل: ۱۸۰۴ امتیاز (صعود ۱ پله)

۶. مغرب: ۱۸۰۳ امتیاز (صعود ۱ پله)

۷. پرتغال: ۱۷۸۷ امتیاز (سقوط ۲ پله)

۸. بلژیک: ۱۷۷۸ امتیاز (صعود ۱ پله)

۹. هلند: ۱۷۷۵ امتیاز (سقوط ۱ پله)

۱۰. مکزیک: ۱۷۵۴ امتیاز (صعود ۴ پله)

تیم ملی فوتبال ایران نیز با ۱۶۰۹ امتیاز دو پله سقوط کرد و در جایگاه بیست و دوم جهان ایستاد. تیم ایران همچنان پس از ژاپن در مکان دوم تیم‌های آسیایی این رده بندی قرار دارد.