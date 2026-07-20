به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معاملات آتی نفت خام برنت در روز دوشنبه ۲.۶۹ دلار معادل ۳.۰۵ درصد افزایش یافت و به ۹۰.۷۹ دلار رسید.

این در حالی است که بهای نفت خام برنت در معاملات هفته گذشته ۱۵.۹ دلار افزایش داشت.

همچنین بهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا افزایشی ۲.۱۹ دلاری معادل ۲.۶۵ درصد را تجربه کرد و به ۸۴.۶۸ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

افزایش بهای نفت در حالی است که آمریکا در ۹ روز گذشته حملات تجاوزکارانه خود را علیه ایران از سر گرفته است.

همزمان با افزایش دوباره بهای نفت و آغاز حملات تجاوزکارانه آمریکا در نهمین شب متوالی علیه ایران، «مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس» بامداد دوشنبه از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله هشت مایل دریایی «کمزار» عمان خبر داد.

این مرکز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «از مقام‌های نظامی اطلاعاتی درباره آتش‌سوزی در یک کشتی» دریافت کرده است. تاکنون علت این آتش‌سوزی مشخص نشده است.